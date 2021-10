Insigne e il Napoli non trovano l’accordo, Inter e United tentano il capitano azzurro (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è la possibilità che Lorenzo Insigne lasci Napoli al termine di questa stagione. “Tanto vicini, eppure non sono mai stati così lontani come in questo periodo”, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è un’ipotesi molto concreta”, si legge sul quotidiano. E mentre la situazione rinnovo si complica, su Insigne piomba l’Inter ma spunta anche l’ipotesi Manchester United. A stoppare la trattativa la richiesta del calciatore di un bonus extra di 7 milioni. Come scrive la rosea: “Il procuratore di Insigne vorrebbe che la società gli riconoscesse anche un bonus per il cartellino, si parla di una richiesta di 7 milioni di euro. È dinanzi a queste pretese che la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è la possibilità che Lorenzolascial termine di questa stagione. “Tanto vicini, eppure non sono mai stati così lontani come in questo periodo”, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “A questo punto, che ilpossa andare via a fine stagione è un’ipotesi molto concreta”, si legge sul quotidiano. E mentre la situazione rinnovo si complica, supiomba l’ma spunta anche l’ipotesi Manchester. A stoppare la trattativa la richiesta del calciatore di un bonus extra di 7 milioni. Come scrive la rosea: “Il procuratore divorrebbe che la società gli riconoscesse anche un bonus per il cartellino, si parla di una richiesta di 7 milioni di euro. È dinanzi a queste pretese che la ...

