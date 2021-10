Innovation Village | 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

(Di martedì 12 ottobre 2021) Circa 15tra presenze dale contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di2021, il network sull’innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania che ha chiuso la, divisa quest’anno nelle due tappe di primavera e d’autunno. In particolare, il secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dale 4300 contatti tra sito web e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che evidenziano una ripresa dopo lo stop legatopandemia e che fanno diun network di ...

Ultime Notizie dalla rete : Innovation Village

ilmattino.it

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di2021, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'anno nelle due tappe di ......, technical capabilities and solution delivery. Evisort was independently chosen by ... Vertex Ventures, M12 (Microsoft's venture fund), Amity Ventures,Global, and Serra Ventures. ...Lo hanno chiamato Nando ed è un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition riconosce il materiale di cui è composto il ...“Nando” è il progetto vincitore della terza edizione di “Innovation Village Award”, il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ...