Infortunio Correa: il Tucu non si allena con l’Argentina. I dettagli (Di martedì 12 ottobre 2021) Infortunio Correa, problema fisico dopo il match con l’Uruguay per l’attaccante argentino, che aveva sostituito Lautaro Martinez Ansia per Inzaghi e l’Inter. Joaquin Correa è acciaccato dopo l’ultima partita contro l’Uruguay, dove era entrato al posto di Lautaro Martinez. La conferma è arrivata oggi, perché l’Albiceleste si è allenata in vista della prossima partita di qualificazione contro il Perù. Correa oggi ha svolto un lavoro differenziato, come riporta Tyc Sport. Nelle prossime ore farà degli accertamenti per capire l’entità di un eventuale Infortunio, al momento va considerato in dubbio per la Lazio dopo la sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021), problema fisico dopo il match con l’Uruguay per l’attaccante argentino, che aveva sostituito Lautaro Martinez Ansia per Inzaghi e l’Inter. Joaquinè acciaccato dopo l’ultima partita contro l’Uruguay, dove era entrato al posto di Lautaro Martinez. La conferma è arrivata oggi, perché l’Albiceleste si èta in vista della prossima partita di qualificazione contro il Perù.oggi ha svolto un lavoro differenziato, come riporta Tyc Sport. Nelle prossime ore farà degli accertamenti per capire l’entità di un eventuale, al momento va considerato in dubbio per la Lazio dopo la sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

