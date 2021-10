Infortuni a scuola tra ricreazione e attività motoria Casi

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 12 ottobre 2021) Unastica importante di contenziosi nell'ambito scolastico riguarda le richieste risarcitorie in ordine aglisubiti dagli studenti durante l'scolastica. La giurisprudenza nel corso degli anni ha definito dei paletti ben definiti anche se a volte emergono delle puntualizzazioni che non passano inosservate, come neiche ora sinteticamente commentiamo. L'articolo .