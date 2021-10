Infortunati Juventus: le condizioni di Morata e Dybala per la Roma (Di martedì 12 ottobre 2021) Allenamento Juventus: Dybala e Morata hanno svolto lavoro personalizzato sul campo in vista della sfida alla Roma La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri. Seduta pomeridiana in attesa del rientro di tutti i Nazionali. Osservati speciali i due Infortunati Dybala e Morata. Entrambi hanno svolto lavoro personalizzato sul campo. Per l’argentino filtra ottimismo sulla convocazione contro la Roma, mentre lo spagnolo non ha ancora recuperato pienamente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Allenamentohanno svolto lavoro personalizzato sul campo in vista della sfida allaLaè tornata al lavoro alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri. Seduta pomeridiana in attesa del rientro di tutti i Nazionali. Osservati speciali i due. Entrambi hanno svolto lavoro personalizzato sul campo. Per l’argentino filtra ottimismo sulla convocazione contro la, mentre lo spagnolo non ha ancora recuperato pienamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

