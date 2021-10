Influenza, l’allarme dei medici: “Quest’anno sarà più grave” (Di martedì 12 ottobre 2021) "Tanti cittadini non hanno neanche gli anticorpi rispetto ai virus della stagione '20-21", ha spiegato segretario della Federazione medici di famiglia. Con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid e, quindi, con la ripresa di movimenti e attività, l'Influenza potrebbe tornare a colpire. E potrebbe farlo in maniera più aggressiva. E' l'allarme lanciato dagli epidemiologi in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica "Nature". "Abbiamo una generazione che ha saltato l'epidemia Influenzale dello scorso anno e questo significa che tanti cittadini non hanno neanche gli anticorpi rispetto ai virus della stagione '20-21", ha spiegato Silvestro Scotti, segretario della Federazione medici di famiglia, come riporta Il Messaggero. "E' importante accelerare con i vaccini o rischiamo di avere condizioni più ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 ottobre 2021) "Tanti cittadini non hanno neanche gli anticorpi rispetto ai virus della stagione '20-21", ha spiegato segretario della Federazionedi famiglia. Con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid e, quindi, con la ripresa di movimenti e attività, l'potrebbe tornare a colpire. E potrebbe farlo in maniera più aggressiva. E' l'allarme lanciato dagli epidemiologi in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica "Nature". "Abbiamo una generazione che ha saltato l'epidemiale dello scorso anno e questo significa che tanti cittadini non hanno neanche gli anticorpi rispetto ai virus della stagione '20-21", ha spiegato Silvestro Scotti, segretario della Federazionedi famiglia, come riporta Il Messaggero. "E' importante accelerare con i vaccini o rischiamo di avere condizioni più ...

Advertising

_Alessandria_ : RT @HANIA243474887: Quindi adesso rispolverano la influenza normale !! Quella che l'anno scorso era sparita per le mascherine, cosi il covi… - mara_pi56633301 : RT @HANIA243474887: Quindi adesso rispolverano la influenza normale !! Quella che l'anno scorso era sparita per le mascherine, cosi il covi… - carmenvanetti1 : RT @HANIA243474887: Quindi adesso rispolverano la influenza normale !! Quella che l'anno scorso era sparita per le mascherine, cosi il covi… - HANIA243474887 : Quindi adesso rispolverano la influenza normale !! Quella che l'anno scorso era sparita per le mascherine, cosi il… - isNews_it : Torna l’influenza, l’allarme degli epidemiologi: 'Quest'anno sarà più grave' - -