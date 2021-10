Influenza 2021, boom di casi durante questa stagione: sintomi, come distinguerla dal Covid e come curarla (Di martedì 12 ottobre 2021) Influenza 2021, boom di casi durante questa stagione. Non solo Covid. come ogni anno l’Influenza “normale” o stagionale inizia a diffondersi ma, considerando il perdurare della pandemia, ai primi sintomi potrebbero scattare subito ansia e preoccupazione. Ma come fare a distinguere le due malattie? Influenza 2021, perché sono attesi più casi Quest’anno i contagi dovuti all’Influenza di tipo tradizionale potrebbero tornare a crescere. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Nature ciò potrebbe essere la diretta conseguenza del progressivo allentamento delle limitazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021)di. Non soloogni anno l’“normale” o stagionale inizia a diffondersi ma, considerando il perdurare della pandemia, ai primipotrebbero scattare subito ansia e preoccupazione. Mafare a distinguere le due malattie?, perché sono attesi piùQuest’anno i contagi dovuti all’di tipo tradizionale potrebbero tornare a crescere. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Nature ciò potrebbe essere la diretta conseguenza del progressivo allentamento delle limitazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Influenza 2021 Torna l'influenza stagionale e i medici lanciano l'allarme: potrebbe essere più grave "L'anno scorso, gli interventi per limitare la diffusione del Covid hanno tenuto molto a bada l'influenza. Adesso, invece, potrebbe diffondersi molto più facilmente. Il vaccino è l'unica arma per ...

Torna l'influenza stagionale e i medici lanciano l'allarme: potrebbe essere più grave Il segretario della Federazione medici di famiglia "Tanti cittadini non hanno neanche gli anticorpi rispetto ai virus della stagione '20-21".

