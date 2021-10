Indiana Jones al Sud: Harrison Ford si lascia contagiare dall'allegria meridionale (Di martedì 12 ottobre 2021) Da quando sono cominciate le riprese del nuovo 'Indiana Jones' a Cefalù c'è molto fermento: attori, costumisti, truccatori e l'intera troupe sono immersi in un grande lavoro che porterà oltreoceano le inestimabili bellezze della Sicilia. Quello che è apparso in queste ore sulla pagina Instagram dedicata al film è incredibile: Harrison Ford in compagnia dei cosplayer di Indiana Jones che sorride e si mette in posa tutto contento. Sembra che l'aria del Sud piaccia molto al protagonista di una delle saghe più famose al mondo: Harrison Ford è perfettamente a suo agio, non solo nel ruolo di Indiana Jones, ma in compagnia di questo gruppo di amanti del film. Le immagini lo immortalano di ottimo umore, preso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 ottobre 2021) Da quando sono cominciate le riprese del nuovo '' a Cefalù c'è molto fermento: attori, costumisti, truccatori e l'intera troupe sono immersi in un grande lavoro che porterà oltreoceano le inestimabili bellezze della Sicilia. Quello che è apparso in queste ore sulla pagina Instagram dedicata al film è incredibile:in compagnia dei cosplayer diche sorride e si mette in posa tutto contento. Sembra che l'aria del Sud piaccia molto al protagonista di una delle saghe più famose al mondo:è perfettamente a suo agio, non solo nel ruolo di, ma in compagnia di questo gruppo di amanti del film. Le immagini lo immortalano di ottimo umore, preso ...

Advertising

DirettaSicilia : Arriva Harrison Ford a Castellammare del Golfo, si gira Indiana Jones, - emanuelbutti : #IndianaJones sbarca a Castellammare, la città si trasforma in un set a cielo aperto - GiuseppeGiu15 : Harrison Ford e Mads Mikkelsen avvistati in Sicilia per le riprese di Indiana Jones 5. - GianlucaOdinson : Indiana Jones 5: Harrison Ford posa con i cosplayer di Indy a Cefalù (FOTO) - - La_Neutrina : Harrison Ford (Han Solo) e Mads Mikkelsen (Galen Erso) avvistati in Sicilia (Cefalù) per le riprese di Indiana Jones 5. -