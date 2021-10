Indiana Jones 5: primo sguardo a Mads Mikkelsen, in Sicilia con Harrison Ford (FOTO) (Di martedì 12 ottobre 2021) Mads Mikkelsen fa capolino nelle nuove FOTO dal set Siciliano di Indiana Jones 5, ma il suo personaggio è ancora top secret. Mentre la produzione di Indiana Jones 5 prosegue in Sicilia, nelle nuovo FOTO dal set a fianco della star Harrison Ford intravediamo anche il look del personaggio di Mads Mikkelsen. Nelle FOTO del set di Indiana Jones 5 diffuse dal Daily Mail vediamo il ritorno sul set di Harrison Ford dopo l'infortunio alla spalla dello scorso giugno durante una delle prove di combattimento del film. Le FOTO rivelano, inoltre, un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021)fa capolino nelle nuovedal setno di5, ma il suo personaggio è ancora top secret. Mentre la produzione di5 prosegue in, nelle nuovodal set a fianco della starintravediamo anche il look del personaggio di. Nelledel set di5 diffuse dal Daily Mail vediamo il ritorno sul set didopo l'infortunio alla spalla dello scorso giugno durante una delle prove di combattimento del film. Lerivelano, inoltre, un ...

