Indian Wells | Murray evita polemiche | “Servizio da sotto? Soluzione tattica”

"Alcaraz ha risposto sempre da molto lontano contro la prima e dopo il primo set si è posizionato ancora più indietro. Così era sempre più difficile ottenere punti diretti con il Servizio, viste anche le condizioni di gioco. Allora mi sono detto: perché non provare e vedere se magari riesco a farlo venire un po' più avanti? Una Soluzione tattica". Queste sono le parole di Andy Murray, espresse per difendersi dalle recenti accuse relative a un ace servendo da sotto, inflitto al giovane Carlos Alcaraz. Il tennista britannico, ex numero 1 al mondo e attualmente in ottima forma, ha tentato di sorprendere l'avversario con un'intuizione tattica insolita, mai adottata precedentemente: obiettivo a segno, ma tra i fischi copiosi del pubblico di Indian Wells.

