"Incontro in un ristorante a Napoli, li visti io!", De Maggio lancia la bomba di mercato (Di martedì 12 ottobre 2021) Valter De Maggio, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal" in merito alle indiscrezioni che vedrebbero Lorenzo Insigne vicino alla MLS. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago "Oggi tiene banco il caso Insigne, dopo l'indiscrezione lanciata da Il Mattino con una proposta da parte della MLS. In un noto ristorante a Piazza Dei Martiri si sono visti a pranzo Lino di Cuollo, vicepresidente della MLS, e l'intermediario Andrea D'Amico, che al tempo portò Giovinco in MLS e Osimhen a Napoli. Da capire poi i contenuti di questa chiacchierata. Non c'è bisogno di verificare la fonte, ero nel ristorante e ho potuto constatare l'Incontro con i miei occhi. Da quello che mi risulta, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Valter De, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione "Radio Goal" in merito alle indiscrezioni che vedrebbero Lorenzo Insigne vicino alla MLS. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago "Oggi tiene banco il caso Insigne, dopo l'indiscrezioneta da Il Mattino con una proposta da parte della MLS. In un notoa Piazza Dei Martiri si sonoa pranzo Lino di Cuollo, vicepresidente della MLS, e l'intermediario Andrea D'Amico, che al tempo portò Giovinco in MLS e Osimhen a. Da capire poi i contenuti di questa chiacchierata. Non c'è bisogno di verificare la fonte, ero nele ho potuto constatare l'con i miei occhi. Da quello che mi risulta, ...

Advertising

gilnar76 : 'Incontro in un ristorante a #Napoli, li visti io!', De Maggio lancia la bomba di mercato #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : 'Incontro in un ristorante a Napoli, li visti io!', De Maggio lancia la bomba di mercato - anapconfartigi1 : Giovedì 14 Ottobre presso il ristorante 'Cascina San Carlo' a Vidalengo di Caravaggio si terrà l'assemblea annuale… - alpraz0l4m_ : @WarningSign42 Io ho dei dubbi anche sul famoso incontro al ristorante con i fans organizzato in due ore dove riusc… - MinervaMcGrani1 : @GoriRoberto1 @AzzurraBarbuto Sono tre fine settimana che lo incontro al ristorante …mi saluta e io rispondo…e mi t… -