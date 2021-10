"Incontro in un ristorante a Napoli, li ho visti io. Erano ospiti dell'agente di Insigne!", De Maggio lancia la bomba di mercato (Di martedì 12 ottobre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, ha fornito ulteriori dettagli circa l'Incontro il vicepresidente dell'MLS, Di Cuollo, e l'agente Andrea D'Amico. Il cronista ha riferito che i due fossero a pranzo domenica a Napoli, ospiti di un noto procuratore napoletano, ovvero - come confermato chiaramente da De Maggio in diretta - proprio Vincenzo Pisacane. Da capire, però, se l'oggetto della discussione tra le parti fosse davvero il futuro di Lorenzo Insigne. ORE 13.18 - Valter De Maggio, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal" in merito alle indiscrezioni che vedrebbero Lorenzo Insigne ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De, ha fornito ulteriori dettagli circa l'il vicepresidente'MLS, Di Cuollo, e l'Andrea D'Amico. Il cronista ha riferito che i due fossero a pranzo domenica adi un noto procuratore napoletano, ovvero - come confermato chiaramente da Dein diretta - proprio Vincenzo Pisacane. Da capire, però, se l'oggettoa discussione tra le parti fosse davvero il futuro di Lorenzo Insigne. ORE 13.18 - Valter De, noto giornalista, ha rilasciatoe dichiarazioni a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione "Radio Goal" in merito alle indiscrezioni che vedrebbero Lorenzo Insigne ...

