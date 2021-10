In Italia 2.494 nuovi casi covid e 49 morti, positività giù allo 0,8% (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Sono 2.494 i nuovi casi in Italia nelle 24 ore, contro i 1.516 precedenti e soprattutto i 2.466 di martedì scorso, in lievissimo aumento. Con 315.285 tamponi, 201 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende da 1,3% a 0,8%. I decessi sono 49 (ieri 34), per un totale di 131.384 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Tornano a calare i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +10) con 21 ingressi del giorno, e scendono a 370, mentre i ricoveri ordinari sono 23 in meno (ieri +37), 2.665 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è il Veneto (+342), seguita da Lombardia (+306), Sicilia (+273), Lazio (+221), Campania (+208) e Calabria ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Sono 2.494 iinnelle 24 ore, contro i 1.516 precedenti e soprattutto i 2.466 di martedì scorso, in lievissimo aumento. Con 315.285 tamponi, 201 mila più di ieri, tanto che il tasso discende da 1,3% a 0,8%. I decessi sono 49 (ieri 34), per un totale di 131.384 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Tornano a calare i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +10) con 21 ingressi del giorno, e scendono a 370, mentre i ricoveri ordinari sono 23 in meno (ieri +37), 2.665 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è il Veneto (+342), seguita da Lombardia (+306), Sicilia (+273), Lazio (+221), Campania (+208) e Calabria ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 2.494 nuovi casi e 49 morti - neifatti : Covid in Italia, 2.494 casi e 49 decessi nelle ultime 24 ore - Leonard48598239 : Italia Covid 12-10-21: Sono 2.494 i nuovi casi e 49 i morti. - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Italia il 12 ottobre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 2.494, i decessi sono 49 - sulsitodisimone : In Italia 2.494 nuovi casi covid e 49 morti, positività giù allo 0,8% -