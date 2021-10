In California assorbenti gratis nelle scuole pubbliche: ecco cosa prevede la legge (Di martedì 12 ottobre 2021) Una nuova legge firmata dal governatore Gavin Newsom prevede che a partire dal prossimo anno scolastico, negli istituti pubblici della California i prodotti per il ciclo mestruale verranno forniti ... Leggi su globalist (Di martedì 12 ottobre 2021) Una nuovafirmata dal governatore Gavin Newsomche a partire dal prossimo anno scolastico, negli istituti pubblici dellai prodotti per il ciclo mestruale verranno forniti ...

Advertising

Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : - tusciaweb : Anche in California assorbenti gratis per le studentesse dagli 11 anni Sacramento - La California sempre più atten… - CorriereUniv : ??In #California gli assorbenti saranno gratuiti nelle #scuole pubbliche. ??Mentre in Italia l'IVA è ancora al 22%,… - annamariamoscar : Tamponi e assorbenti gratis anche nelle scuole pubbliche della California -