In arrivo laser ad alta energia per la cannoniera volante AC-130J

(Di martedì 12 ottobre 2021) Da principio si chiamava “Spooky”, e si trattava di un vecchio bimotore C-47 (la designazione militare del Douglas Commercial 3 noto in tutto il mondo come DC-3), armato con tre mitragliatrici SUU-11A Gatling da 7,62 millimetri montate nella quinta e sesta finestra sul lato sinistro della fusoliera e nell’area del portello passeggeri/carico di poppa capaci InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : arrivo laser

Inside Over

Con l'sul mercato di Lemins Gate dovrebbe, almeno per il momento, arrestarsi il flusso ...da cecchino e il robot Karl che può creare sfere di protezione e fulminare i nemici con un fucile, ...Tra le super abilità di Ikaris vi è sicuramente la vista, mentre Thena - il personaggio di ... Il film è inal cinema il 5 novembre 2021.L'incisore laser da 20W di Atomstack viene offerto con un forte sconto via coupon su TomTop, e consente di eseguire incisioni permanenti su diversi materiali. Ecco tutti i dettagli della promozione.A quanto pare Obi-Wan Kenobi e Darth Vader si scontreranno in un nuovo duello epico alle spade laser dopo quello già visto in La vendetta dei Sith.