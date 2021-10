Imprese, a Napoli primo Forum economico Francia-Regioni del Mezzogiorno. Vito Grassi: Per il Sud nuovo percorso di crescita dopo decenni di declino (Di martedì 12 ottobre 2021) Il primo Forum economico Francia-Regioni del Mezzogiorno è stato inaugurato oggi al Consolato Generale di Francia a Napoli, in presenza di Franck Riester, viceministro francese dell’Europa e degli Affari esteri, incaricato per il Commercio estero e l’Attrattività, di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, di Gaetano Manfredi, neoeletto sindaco di Napoli, di Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale e Vice Presidente di Confindustria e di Denis Delespaul, Presidente della Camera di commercio e d’industria Francia-Italia. Ad accogliere gli ospiti Christian Masset, Ambasciatore di Francia ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildelè stato inaugurato oggi al Consolato Generale di, in presenza di Franck Riester, viceministro francese dell’Europa e degli Affari esteri, incaricato per il Commercio estero e l’Attrattività, di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, di Gaetano Manfredi, neoeletto sindaco di, di, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale e Vice Presidente di Confindustria e di Denis Delespaul, Presidente della Camera di commercio e d’industria-Italia. Ad accogliere gli ospiti Christian Masset, Ambasciatore di...

