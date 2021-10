Imma Tataranni 2, data d’inizio e anticipazioni sulla nuova stagione (Di martedì 12 ottobre 2021) Prime novità sulle nuove puntate della fiction con Vanessa Scalera protagonista: quando va in onda su Rai Uno L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) Prime novità sulle nuove puntate della fiction con Vanessa Scalera protagonista: quando va in onda su Rai Uno L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

robysanna1 : @Tv50special @MasterAb88 Una fiction che non ha presa sui telespettatori. Questa edizione del gfvip è down. Ripeto… - whysodisturbing : RT @bad4tlove_: Mi sono appena resa conto che mancano solo due settimane a Imma Tataranni - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IMMA TATARANNI 2: QUANDO VA IN ONDA, CAST, PUNTATE E NOVITÀ DELLA SERIE DI RAI1 - bubinoblog : IMMA TATARANNI 2: QUANDO VA IN ONDA, CAST, PUNTATE E NOVITÀ DELLA SERIE DI RAI1 - ValeriaSxox : Nella pausa pubblicitaria di #ibastardidipizzofalcone3 finalmente ho beccato il promo della 2a Serie di Imma Tatara… -