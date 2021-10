Illiberalismo e scontri in piazza. Di nuovo gli anni Trenta?

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri abbiamo titolato “Fascismo in America” il nostro Bob Kagan preferito, perché di politica seria si deve cercare di scrivere come fa lui ora che denuncia la resistibile ascesa di un despota (Trump), come fece quando si trattava di invitare gli europei a capire un despota già affermato e pericoloso (Saddam: e fu sempre il Fogliuzzo a farlo conoscere in Europa), usando ancora argomenti ponderati e basati sui fatti. Quindi non abbiamo paura delle parole. In fondo fascismo è un termine che scorcia, che allude in un fulmine a ciò di cui è figlio il fenomeno novecentesco a tutti noto, la crisi della democrazia liberale. Il fascismo però non è una leggenda nera che risale a quattro generazioni fa, nonni che l’hanno visto nascere, padri che l’hanno sperimentato da giovani e poi i loro figli, i figli dei figli e i figli dei figli dei figli, e si riproduce intatta (il punto di osservazione è ...