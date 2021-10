Il voto in Sicilia premia l’asse M5S-Pd Avviso di sfratto per Musumeci L’alleanza giallorossa esce rafforzata dalle urne Movimento e dem uniti possono battere i sovranisti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Clima di grande euforia in casa M5S: la tornata di amministrative che ieri e domenica hanno visto protagonisti gli elettori delle due Regioni autonome – Sardegna e– è andata per i pentastellati decisamente meglio rispetto al resto del Paese. Nell’isola governata da Nelloin particolareha tenuto e bene. Tanto che il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, originario di Caltanissetta, è uno dei primi, nel pomeriggio di ieri ad esultare e parlare di imminente “” per il presidente sovranista: “Ad Alcamo, Favara e Caltagirone si va verso vittoria al primo turno – ha affermato – San Cataldo e Lentini al ballottaggio. Questo dimostra la grande capacità di fare sinergia sui territori e rafforzare passo dopo passo...

ladyonorato : Nessuna sorpresa. Vediamo se ora il cdx realizza che sta sbagliando praticamente tutto - christianrocca : Ad Alcamo, il sindaco grillino è stato rieletto al primo turno col 42% (in Sicilia c'è una legge speciale), ma i 5s… - fattoquotidiano : Il successo dell'asse Pd-M5s, la frenata del centrodestra spaccato, il ritorno della Dc di Cuffaro: i risultati del… - blogsicilia : #notizie #sicilia FdI alza la voce nel centrodestra, voto Comunali premia Meloni -

