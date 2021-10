Il Texas contro l’obbligo del vaccino

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il governatore del, Greg Abbott, ha firmato un ordine esecutivo in cui vieta ad aziende private, uffici governativi e statali di introdurre l’obbligatorietà delanti Covid, i “mandate”. Soltanto il 52 per cento dei texani è completamente vaccinato, ci sono circa settemila casi al giorno e duecento decessi. Abbott, che è vaccinato e che ad agosto aveva contratto una forma lieve di Covid, aveva già vietato l’obbligatorietà dei vaccini per gli uffici governativi, ma nel nuovo ordine esecutivo scrive che “nessuna entità” dello stato può richiedere che una persona sia vaccinatail Covid, che sia un dipendente o un cliente, se questa persona obietta “per qualsiasi motivo di coscienza personale” e precisa che questo ordine sovrasta qualsiasi altro “mandate” ancora in essere. Inquindi non si può più ...