Il Teatro San Carlo riparte con la Bohème di Puccini per la regia di Emma Dante (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi è veramente una bella giornata: il nostro più antico e amato Teatro San Carlo stasera, alle 20, inaugura la Stagione con la prima de La Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Emma Dante, una delle più apprezzate e riconosciute registe e drammaturghe contemporanee. La ricorderemo questa giornata per le attese riaperture, senza limitazioni e distanziamenti fisici dettati dalla pandemia, dei teatri, dei luoghi di cultura. Il 100 per cento dei posti del San Carlo sono stati già occupati per la novità assoluta del Massimo partenopeo. L'opera, con la direzione di Juraj Val?uhaalla guida dell'Orchestra e del Coro del Teatro San Carlo, è in calendario con cinque rappresentazioni fino al 19 ottobre.

