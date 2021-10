Il San Carlo riparte dalla Boheme: Franceschini, De Luca e Manfredi alla prima della ripartenza (Di martedì 12 ottobre 2021) Voglia di ripartire, voglia di teatro, voglia di normalità. Tutto esaurito al San Carlo di Napoli per l’inaugurazione della stagione lirica con in scena la Boheme di Puccini. Il primo grande spettacolo al Massimo partenopeo venti mesi dopo l’ultima rappresentazione. Il primo con la ritrovata capienza al 100%. E un parterre delle grandi occasioni per assistere all’opera riletta dalla regista Emma Dante. A suggellare la ripartenza in grande stile del Massimo è giunto il ministro della Cultura Dario Franceschini. “C’è una grande voglia di ripartenza. L’Italia – ha ricordato – ha potuto vedere com’era più triste il Paese con i teatri e i cinema chiusi, senza musica nelle piazze e nelle strade. È una vera ripartenza, in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Voglia di ripartire, voglia di teatro, voglia di normalità. Tutto esaurito al Sandi Napoli per l’inaugurazionestagione lirica con in scena ladi Puccini. Il primo grande spettacolo al Massimo partenopeo venti mesi dopo l’ultima rappresentazione. Il primo con la ritrovata capienza al 100%. E un parterre delle grandi occasioni per assistere all’opera rilettaregista Emma Dante. A suggellare lanza in grande stile del Massimo è giunto il ministroCultura Dario. “C’è una grande voglia dinza. L’Italia – ha ricordato – ha potuto vedere com’era più triste il Paese con i teatri e i cinema chiusi, senza musica nelle piazze e nelle strade. È una veranza, in ...

