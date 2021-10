Il ritorno dei Poeti der Trullo, dalla street poetry al radiofilm la poesia conquista Spotify (Di martedì 12 ottobre 2021) “Metroromantici – Il radiofilm” è il titolo del nuovo podcast firmato Poeti der Trullo, da questi giorni disponibile in tutte le piattaforme digitali. A sei anni dalla loro ultima pubblicazione ufficiale, ovvero il libro “Metroromantici”, il collettivo urbano romano torna con un nuovo progetto per il quale diventano autori e produttori. dalla poesia di strada, che li ha consacrati come veri e propri pionieri fondatori di una “scuola romana”, decidono ora di sperimentare un nuovo linguaggio e misurarsi con uno scenario globale. Er Bestia, Er Quercia, Marta der Terzo Lotto, Sara G., Er Farco e Inumi Laconico, questi i nomi dei membri del collettivo che da sempre vogliono restare anonimi, tornano con un lavoro che mescola prosa e poesia, riportando alla luce quel ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) “Metroromantici – Il” è il titolo del nuovo podcast firmatoder, da questi giorni disponibile in tutte le piattaforme digitali. A sei anniloro ultima pubblicazione ufficiale, ovvero il libro “Metroromantici”, il collettivo urbano romano torna con un nuovo progetto per il quale diventano autori e produttori.di strada, che li ha consacrati come veri e propri pionieri fondatori di una “scuola romana”, decidono ora di sperimentare un nuovo linguaggio e misurarsi con uno scenario globale. Er Bestia, Er Quercia, Marta der Terzo Lotto, Sara G., Er Farco e Inumi Laconico, questi i nomi dei membri del collettivo che da sempre vogliono restare anonimi, tornano con un lavoro che mescola prosa e, riportando alla luce quel ...

