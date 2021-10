Il Regno Unito punta il dito contro la Corte europea di giustizia 

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nonostante la decisione della Commissione di capitolare nella battaglia delle salsicce, il governo di Boris Johnson sembra determinato ad aprire un nuovo fronte nella guerra con l'Unionesull'accordo Brexit. Domani la Commissione presenterà una serie di proposte per cercare di risolvere il conflitto sul Protocollo irlandese, consentendo menolli su alcune merci (come la carne fresca) che transitano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del nord. Ma ancor prima che il testo venga pubblicato, il ministro britannico per la Brexit, David Frost, oggi userà un discorso a Lisbona per dire che la proposta della Commissione non è sufficiente e per chiedere modifiche sul Protocollo sottoscritto appena due anni fa dallo stesso Johnson. Frost punterà ilil ruolo della...