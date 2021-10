Il progetto-calcio della Cina è fallito: le star sono scappate e il campionato è fermo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il grande progetto calcio in Cina è quasi fallito. O, come scrive il New York Times, che dedica all’argomento un approfondimento, “sta attraversando una crisi esistenziale”. Le grandi aziende che una volta spendevano decine di milioni per ingaggiare i migliori giocatori disponibili ora sono in bolletta. Il presidente della Cina ha tralasciato gli investimenti nello sport, e la massima divisione, la Super League, non gioca una partita ormai da mesi. La prima pietra di una rovinosa frana ha anche a che fare con l’Italia: il fallimento improvviso del Jiangsu Suning F.C. (collegato per proprietà all’Inter), ha dato il via alla crisi ufficiale del movimento che era stato uno dei capisaldi dello sforzo del presidente Xi Jinping per trasformare la Cina da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Il grandeinè quasi. O, come scrive il New York Times, che dedica all’argomento un approfondimento, “sta attraversando una crisi esistenziale”. Le grandi aziende che una volta spendevano decine di milioni per ingaggiare i migliori giocatori disponibili orain bolletta. Il presidenteha tralasciato gli investimenti nello sport, e la massima divisione, la Super League, non gioca una partita ormai da mesi. La prima pietra di una rovinosa frana ha anche a che fare con l’Italia: il fallimento improvviso del Jiangsu Suning F.C. (collegato per proprietà all’Inter), ha dato il via alla crisi ufficiale del movimento che era stato uno dei capisaldi dello sforzo del presidente Xi Jinping per trasformare lada ...

