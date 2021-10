Il professor Cosentino, il Green pass e l’audizione al Senato (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci state segnalando davvero in tanti l’intervento del professor Cosentino al Senato durante le audizioni sul tema Green pass. In rete circola il video dell’audizione di questo medico e professore universitario, e abbiamo ritenuto fosse interessante analizzare quanto riportato con voi, dopo averlo fatto revisionare dal nostro referente medico, il dottor Pietro Arina. Si tratta di un video relativamente corto, in cui tutto si basa su questa prima affermazione che viene mostrata anche nelle slide: Per chi ha problemi a visualizzarlo riporto: In altri termini il Green pass si fonda sugli assunti che la non contagiosità sia garantita: dalla vaccinazione dalla guarigione dall’esito negativo di un tampone Il primo assunto è falso, il ... Leggi su butac (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci state segnalando davvero in tanti l’intervento delaldurante le audizioni sul tema. In rete circola il video deldi questo medico ee universitario, e abbiamo ritenuto fosse interessante analizzare quanto riportato con voi, dopo averlo fatto revisionare dal nostro referente medico, il dottor Pietro Arina. Si tratta di un video relativamente corto, in cui tutto si basa su questa prima affermazione che viene mostrata anche nelle slide: Per chi ha problemi a visualizzarlo riporto: In altri termini ilsi fonda sugli assunti che la non contagiosità sia garantita: dalla vaccinazione dalla guarigione dall’esito negativo di un tampone Il primo assunto è falso, il ...

