Il Paradiso delle Signore, trama 12 ottobre: Adelaide troverà la lettera di Ravasi

Colpo di scena per quanto concerne Il Paradiso delle Signore, come svela la trama di oggi, martedì 12 ottobre. Adelaide, infatti, metterà a segno un colpo importantissimo ai danni di Flora Ravasi, mentre per Ezio e Stefania arriveranno novità legate alla loro nuova famiglia. Intanto, Vittorio Conti, sempre più deciso a lasciarsi alle spalle il passato e la sua infelice storia con Marta, si dedicherà anima e corpo al lavoro e alla gestione del grande magazzino milanese. L'uomo deciderà di proporre a Tina, da poco tornata a Milano dalla sua misteriosa trasferta, la sceneggiatura di un film che la vedrebbe nel ruolo di protagonista. La giovane Amato ascolterà con attenzione il progetto di Vittorio, ma alla fine la sua reazione non sarà quella che si aspettava Conti.

