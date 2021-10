Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, 12 ottobre: Adelaide trova la lettera di Ravasi! (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel nuovo dell’episodio di oggi 12 ottobre 2021 de “Il Paradiso delle Signore”: Stefania teme il confronto con Veronica e Gemma, Adelaide riesce a trovare la lettera di Achille, Vittorio ha un progetto che vede Tina come protagonista Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore” di oggi 12 ottobre 2021: Stefania è felice di poter avere vicino suo padre, ma il confronto con Veronica e Gemma la mette Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel nuovo dell’episodio di122021 de “Il”: Stefania teme il confronto con Veronica e Gemma,riesce are ladi Achille, Vittorio ha un progetto che vede Tina come protagonista Nella puntata de “Il” di122021: Stefania è felice di poter avere vicino suo padre, ma il confronto con Veronica e Gemma la mette Articolo completo: dal blog SoloDonna

