Il padre morto dopo il provino a "Striscia, dramma-Eleonora Pedron: "E ancora oggi la mia memoria..." (Di martedì 12 ottobre 2021) Un'intervista toccante, quella concessa da Eleonora Pedron al Corriere della Sera. Un'intervista in cui presenta L'ho fatto per te, il libro che ha appena scritto, in vendita da domani, mercoledì 13 ottobre. Si tratta della storia della sua vita, della bimba che ancora parla dialetto veneto. La storia di una ragazza che a 9 anni perse la sorella maggiore di sei anni, Nives, in un incidente d'auto, al volante c'era sua madre. Ma non solo: Eleonora Pedron, a vent'anni, perse anche il padre Adriano. ancora un incidente d'auto e, in quell'occasione, la Pedron era seduta al suo fianco. Stavano tornando a casa da Cologno Monzese, dove erano stati per un provino di Striscia la Notizia. Lei voleva fare la velina. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Un'intervista toccante, quella concessa daal Corriere della Sera. Un'intervista in cui presenta L'ho fatto per te, il libro che ha appena scritto, in vendita da domani, mercoledì 13 ottobre. Si tratta della storia della sua vita, della bimba cheparla dialetto veneto. La storia di una ragazza che a 9 anni perse la sorella maggiore di sei anni, Nives, in un incidente d'auto, al volante c'era sua madre. Ma non solo:, a vent'anni, perse anche ilAdriano.un incidente d'auto e, in quell'occasione, laera seduta al suo fianco. Stavano tornando a casa da Cologno Monzese, dove erano stati per undila Notizia. Lei voleva fare la velina. ...

Advertising

zazoomblog : Il padre morto dopo il provino a Striscia dramma-Eleonora Pedron: E ancora oggi la mia memoria... - #padre #morto… - maribius85 : @ruby585 @IsabelAntoniaA2 Luca è un ragazzino egocentrico. Ivana aveva un padre molto malato che poi è morto. Non c… - stefatien : @Hrotbertha Vabbè però dai mio padre ne mori 33 anni fa se non la controlli purtroppo capita mo non è che ogni mort… - Sig_Ceretti : @ingresso213 Cosenza. Ex Curva Sud. Per 15 anni. Poi mi sono staccato e ho iniziato a girare un po' tutti i settori… - FabioViola : Per poche ore oggi si compirà il destino che la mia famiglia avrebbe voluto per me. Il mio bisnonno, mio nonno (mor… -