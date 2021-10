Il nuovo Superman farà coming out: ecco la foto del bacio (Di martedì 12 ottobre 2021) “Tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi” ha dichiarato l’autore del fumetto del nuovo Superman. ecco la foto che testimonia il coming out dell’eroe Nel prossimo numero della DC Comics, Son of Kal-El, l’attuale Superman, figlio di Clark Kent e Lois Lane, conoscerà l’amore per un uomo. Il fumetto mostrerà l’evoluzione del rapporto tra Jon Kent e Jay Nakamura, un giornalista. Inizialmente nata come un’amicizia, Superman si renderà conto che Jay potrebbe essere più che un amico. I due si sono incontrati in una storia di agosto durante lo sfortunato tentativo del nuovo Superman di stabilire un’identità segreta e frequentare il liceo. Il mese scorso Jay, il giornalista, ha anche incontrato i genitori di Jon ed è rimasto ... Leggi su zon (Di martedì 12 ottobre 2021) “Tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi” ha dichiarato l’autore del fumetto dellache testimonia ilout dell’eroe Nel prossimo numero della DC Comics, Son of Kal-El, l’attuale, figlio di Clark Kent e Lois Lane, conoscerà l’amore per un uomo. Il fumetto mostrerà l’evoluzione del rapporto tra Jon Kent e Jay Nakamura, un giornalista. Inizialmente nata come un’amicizia,si renderà conto che Jay potrebbe essere più che un amico. I due si sono incontrati in una storia di agosto durante lo sfortunato tentativo deldi stabilire un’identità segreta e frequentare il liceo. Il mese scorso Jay, il giornalista, ha anche incontrato i genitori di Jon ed è rimasto ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Superman Dc Comics annuncia: il nuovo Superman dei fumetti è bisessuale La casa editrice americana di fumetti DC Comics ha reso noto che il suo nuovo Superman, Jon Kent - figlio di Clark e Lois Lane - sarà bisessuale. Nel suo prossimo numero, in uscita a novembre, Jon sarà raffigurato in una relazione omosessuale con il suo amico Jay Nakamura.

Il nuovo Superman dei fumetti sarà bisessuale Da novembre, ancora più persone potranno identificarsi nel più potente supereroe dei fumetti: nel prossimo numero in uscita, il nuovo Superman sarà dichiaratamente bisessuale. Il numero della DC Comics Superman si chiamerà "Son of Kal - El" e avrà come protagonista Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane, che ha ereditato i ...

La Terra ha un nuovo Superman Fumettologica Superman diventa bisessuale/ Nel nuovo fumetto si innamora di un giornalista Fra meno di un mese, infatti, come riferisce l’Huffington Post, l’uomo d’acciaio verrà presentato nella sua nuova versione bisessuale approfittando dell’uscita del prossimo numero della DC Comics, ...

Lo annuncia Dc Comics: il nuovo Superman è bisex Nel prossimo numero, Jon Kent sarà raffigurato in una relazione omosessuale con l‘amico Jay Nakamura. L’autore: ’Cinque anni fa sarebbe stato impossibile’ ...

