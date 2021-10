Il nuovo obiettivo di Kim: “Un esercito invincibile contro le politiche ostili degli Usa” (Di martedì 12 ottobre 2021) Seul – Un “esercito invincibile” contro le politiche ostili degli Stati Uniti. E’ questo il prossimo obiettivo della Corea del Nord, secondo quanto annunciato dal leader Kim Jong un, che ha tuttavia precisato che le armi serviranno all’autodifesa non per iniziare una guerra. Kim ha parlato in occasione della mostra Self-Defence 2021 a Pyongyang, dove sono stati esposti diversi modelli di missili. “Non stiamo discutendo la guerra con nessuno, ma piuttosto di prevenirla e di accrescere la nostra deterrenza per la protezione della sovranità nazionale“, ha detto il leader nordcoreano, che è poi tornato ad accusare gli Stati Uniti di “creare tensioni nella regione attraverso giudizi e azioni sbagliate”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Seul – Un “leStati Uniti. E’ questo il prossimodella Corea del Nord, secondo quanto annunciato dal leader Kim Jong un, che ha tuttavia precisato che le armi serviranno all’autodifesa non per iniziare una guerra. Kim ha parlato in occasione della mostra Self-Defence 2021 a Pyongyang, dove sono stati esposti diversi modelli di missili. “Non stiamo discutendo la guerra con nessuno, ma piuttosto di prevenirla e di accrescere la nostra deterrenza per la protezione della sovranità nazionale“, ha detto il leader nordcoreano, che è poi tornato ad accusare gli Stati Uniti di “creare tensioni nella regione attraverso giudizi e azioni sbagliate”. (fonte Adnkronos)

