Il nuovo Kevin si chiama Max, e dalle immagini sembra aver fatto un ottimo lavoro (Di martedì 12 ottobre 2021) A vent’anni dall’originale e dopo che Macaulay Culkin ancora combatte contro i postumi della fama di Kevin, ecco il trailer del remake di Mamma, ho perso l’aereo. Titolo inglese: Home sweet home alone. Staremo a vedere come affronteranno la traduzione qua in Italia, Mamma mi ha lasciato in lockdown forzato non sarebbe male, però. Leggi anche › Macaulay Culkin, l’ex baby star di “Mamma ho perso l’aereo” compie 40 anni Le baby star finite male (a volte malissimo) guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) A vent’anni dall’originale e dopo che Macaulay Culkin ancora combatte contro i postumi della fama di, ecco il trailer del remake di Mamma, ho perso l’aereo. Titolo inglese: Home sweet home alone. Staremo a vedere come affronteranno la traduzione qua in Italia, Mamma mi ha lasciato in lockdown forzato non sarebbe male, però. Leggi anche › Macaulay Culkin, l’ex baby star di “Mamma ho perso l’aereo” compie 40 anni Le baby star finite male (a volte malissimo) guarda le foto ...

