Il Newcastle guarda alla Serie A (Di martedì 12 ottobre 2021) La Serie A vanta professionisti di altissimo livello. Le squadre che militano nel massimo campionato del calcio italiano, hanno a disposizione giocatori che altre Leghe ci invidiano. Il Newcastle sarebbe interessato ad alcuni di loro. Di chi si tratta? Arteta e i giovani: chi sono Marcelo Flores e Charlie Patino Perchè ? Non siamo di certo nel periodo di calciomercato. Le trattative estive si sono chiuse da un pezzo e ora per riparlare di cessioni, prestiti o acquisti, sarà necessario attendere gennaio. Chi ha detto però che non si possono fare piani per il futuro? “Futuro” è proprio la parola d’ordine in casa Newcastle. Il club è stato recentemente acquisito dal fondo saudita con a capo il principe ereditario, Mohammad bin Salman Al Sa’ud, che sta già pianificando l’avvenire. I nuovi investitori vorrebbero affermarsi il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) LaA vanta professionisti di altissimo livello. Le squadre che militano nel massimo campionato del calcio italiano, hanno a disposizione giocatori che altre Leghe ci invidiano. Ilsarebbe interessato ad alcuni di loro. Di chi si tratta? Arteta e i giovani: chi sono Marcelo Flores e Charlie Patino Perchè ? Non siamo di certo nel periodo di calciomercato. Le trattative estive si sono chiuse da un pezzo e ora per riparlare di cessioni, prestiti o acquisti, sarà necessario attendere gennaio. Chi ha detto però che non si possono fare piani per il futuro? “Futuro” è proprio la parola d’ordine in casa. Il club è stato recentemente acquisito dal fondo saudita con a capo il principe ereditario, Mohammad bin Salman Al Sa’ud, che sta già pianificando l’avvenire. I nuovi investitori vorrebbero affermarsi il ...

Advertising

vivoperlinter : Boom #Newcastle. Tutti i possibili affari del club inglese che ora guarda anche all'#Inter. #Calciomercato - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Newcastle, non solo un giocatore della #Juventus in lista ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - LeBombeDiVlad : ?? #Newcastle, non solo un giocatore della #Juventus in lista ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad… - Daniele8716 : @benbarelliano @hakimitolukaku Guarda basta andare nei link del fondo di Pif e aggiungere qualche giornalista arabo… - Revenan06976761 : RT @Swaffle_7: 'Guarda secondo me dopo aver preso il Newcastle è impossibile che Pif prende anche l'In...' -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle guarda Calciomercato Juve: il Newcastle studia il colpo de Ligt Commenta per primo Il ricco Newcastle d'Arabia guarda alla Serie A per rinforzarsi sul mercato. Secondo Tuttosport , il club inglese che la scorsa settimana aè passato al principe saudita bin Salman ha messo nel mirino anche ...

Il Newcastle guarda in casa Juve: ecco l'obiettivo 2 Il Newcastle della nuova proprietà araba ha puntato i riflettori sulla Serie A: il club inglese infatti è interessato ad Aaron Ramsey , che la Juventus potrebbe cedere già nel mercato di gennaio.

Il Newcastle guarda in casa Juve: ecco l'obiettivo Calciomercato.com Newcastle, svelata la cifra sborsata dallo sceicco. L'ex presidente festeggia al pub: 5 ore di birra L'ex presidente del Newcastle, con un gruppo di amici, è andato a festeggiare la cessione del club in un noto pub di Londra. Fiumi di birra per loro.

Dall'Inghilterra: "Newcastle: pronto l'assalto a Koulibaly". Trapela il pensiero di Kalidou Il Newcastle United, forte del cambio di proprietà, avrebbe messo gli occhi sul forte difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly.

Commenta per primo Il riccod'Arabiaalla Serie A per rinforzarsi sul mercato. Secondo Tuttosport , il club inglese che la scorsa settimana aè passato al principe saudita bin Salman ha messo nel mirino anche ...2 Ildella nuova proprietà araba ha puntato i riflettori sulla Serie A: il club inglese infatti è interessato ad Aaron Ramsey , che la Juventus potrebbe cedere già nel mercato di gennaio.L'ex presidente del Newcastle, con un gruppo di amici, è andato a festeggiare la cessione del club in un noto pub di Londra. Fiumi di birra per loro.Il Newcastle United, forte del cambio di proprietà, avrebbe messo gli occhi sul forte difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly.