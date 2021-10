Il monito del Nobel Valentini: “Servono foreste cattura CO2, non basta piantare alberi” (Di martedì 12 ottobre 2021) Il riscaldamento globale galoppa “a una velocità più alta del previsto”. Per questo “non basta solo ridurre le emissioni”, ma occorre puntare sul “sequestro della CO2” dall’atmosfera. E per farlo, l’unico metodo “realizzabile” è quello offerto in maniera naturale dalle foreste. Che dunque vanno “gestite bene: non è sufficiente piantare nuovi alberi. Vanno curati, non abbandonati. Lo dico anche alla politica”. È il monito lanciato da Riccardo Valentini, ordinario di Ecologia forestale all’Università della Tuscia e premio Nobel per la pace nel 2007, che ieri ha aperto la cerimonia di inaugurazione del 214esimo anno accademico dell’Accademia nazionale di Agricoltura a Bologna. “Al 2030 avremo comunque 1,5 gradi in più di temperatura, qualunque cosa facciamo – segnala ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Il riscaldamento globale galoppa “a una velocità più alta del previsto”. Per questo “nonsolo ridurre le emissioni”, ma occorre puntare sul “sequestro della CO2” dall’atmosfera. E per farlo, l’unico metodo “realizzabile” è quello offerto in maniera naturale dalle. Che dunque vanno “gestite bene: non è sufficientenuovi. Vanno curati, non abbandonati. Lo dico anche alla politica”. È illanciato da Riccardo, ordinario di Ecologia forestale all’Università della Tuscia e premioper la pace nel 2007, che ieri ha aperto la cerimonia di inaugurazione del 214esimo anno accademico dell’Accademia nazionale di Agricoltura a Bologna. “Al 2030 avremo comunque 1,5 gradi in più di temperatura, qualunque cosa facciamo – segnala ...

