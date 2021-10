Il mio nome è leggenda: Matilda De Angelis nella serie Sky Arte sui personaggi mitici (Di martedì 12 ottobre 2021) Il mio nome è leggenda, la nuova produzione originale Sky Arte con Matilda De Angelis dedicata ai personaggi che hanno ispirato i grandi miti, da Indiana Jones a Frankenstein, da Zorro a Betty Boop. Il mio nome è leggenda è la nuova produzione originale Sky Arte, ideata e realizzata da Bottega Finzioni con Matilda De Angelis, in collaborazione con il Comune di Bologna e Bologna Welcome. La serie, grazie alle parole e alla narrazione dell'attrice bolognese Matilda De Angelis, esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni dei personaggi più noti dell'immaginario collettivo contemporaneo. A chi si è ispirato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Il mio, la nuova produzione originale SkyconDededicata aiche hanno ispirato i grandi miti, da Indiana Jones a Frankenstein, da Zorro a Betty Boop. Il mioè la nuova produzione originale Sky, ideata e realizzata da Bottega Finzioni conDe, in collaborazione con il Comune di Bologna e Bologna Welcome. La, grazie alle parole e alla narrazione dell'attrice bologneseDe, esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni deipiù noti dell'immaginario collettivo contemporaneo. A chi si è ispirato ...

