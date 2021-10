Il M5s ha perso tutti i sindaci nei capoluoghi di Provincia (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Il Pd e le liste civiche collegate strappano al primo turno al Movimento 5 Stelle il sindaco di Carbonia. Con questo risultato il Movimento 5 Stelle perde tutti i suoi sindaci nei capoluoghi di Provincia dopo le debacle già registrate a Roma e Torino. In attesa dei ballottaggi di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, il centrosinistra, nelle sue varie composizioni, ha già portato a casa 7 sindaci nei comuni capoluogo: Milano, Rimini, Salerno, Carbonia, Napoli, Bologna e Ravenna. Negli ultimi tre comuni, il Movimento 5 Stelle era alleato con il centrosinistra. A Carbonia il Movimento 5 Stelle era alleato con Articolo Uno e Psi. Il centrodestra ha confermato al primo turno tre sindaci: Pordenone, Novara e Grosseto. Al ballottaggio andranno i comuni di Savona, Torino, Varese, Isernia, ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Il Pd e le liste civiche collegate strappano al primo turno al Movimento 5 Stelle il sindaco di Carbonia. Con questo risultato il Movimento 5 Stelle perdei suoineididopo le debacle già registrate a Roma e Torino. In attesa dei ballottaggi di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, il centrosinistra, nelle sue varie composizioni, ha già portato a casa 7nei comuni capoluogo: Milano, Rimini, Salerno, Carbonia, Napoli, Bologna e Ravenna. Negli ultimi tre comuni, il Movimento 5 Stelle era alleato con il centrosinistra. A Carbonia il Movimento 5 Stelle era alleato con Articolo Uno e Psi. Il centrodestra ha confermato al primo turno tre: Pordenone, Novara e Grosseto. Al ballottaggio andranno i comuni di Savona, Torino, Varese, Isernia, ...

