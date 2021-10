Il giustiziere di Bologna rigava le auto nei parcheggi | a 72 anni Il motivo? Sconcertante

Advertising

Non sopportava più la prepotenza di chi parcheggiava l'auto fuori dalle strisce, magari occupando più posti, e che pertanto lo costringevano ad attendere in auto molti minuti ogni volta che si recava ...Pianoro (), 10 ottobre 2021 - Non sopportava più la prepotenza di chi parcheggiava l'auto fuori dalle strisce , magari occupando più posti, e che pertanto lo costringevano ad attendere in auto molti ...A Bologna un settantaduenne è stato denunciato per aver danneggiato le auto che volutamente venivano mal parcheggiate dai clienti di un supermercato. L’uomo, che ha agito per esasperazione, si è detto ...L’uomo, un pensionato di 72 anni, ha riferito ai carabinieri di aver agito in uno stato di esasperazione dettato dalla maleducazione altrui.