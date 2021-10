Il Fondo monetario lima le stime sulla crescita mondiale. Migliorano quelle per l’Italia: pil a +5,8%. Ma disoccupazione ancora in salita (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’economia in forte accelerazione, ma anche un rapporto debito/Pil a livelli record. Dal Fondo monetario internazionale arriva l’aggiornamento delle stime sull’economia globale, con un focus sui singoli Paesi. Per l’Italia il Fondo si allinea alle stime dell’esecutivo, stimando una crescita vicina al 6% nel 2021. Nel suo World Economic Outlook per l’Italia stima una crescita del 5,8% nel 2021, seguita da un +4,2% nel 2022. In precedenza il Fondo stimava per l’Italia un incremento del 4,9% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. Non va meglio, invece, sul fronte occupazionale. Secondo il Fmi la disoccupazione in Italia si attesterà al 10,3% nel 2021 e salirà all’11,6% nel 2022 (per la Spagna la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’economia in forte accelerazione, ma anche un rapporto debito/Pil a livelli record. Dalinternazionale arriva l’aggiornamento dellesull’economia globale, con un focus sui singoli Paesi. Perilsi allinea alledell’esecutivo, stimando unavicina al 6% nel 2021. Nel suo World Economic Outlook perstima unadel 5,8% nel 2021, seguita da un +4,2% nel 2022. In precedenza ilstimava perun incremento del 4,9% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. Non va meglio, invece, sul fronte occupazionale. Secondo il Fmi lain Italia si attesterà al 10,3% nel 2021 e salirà all’11,6% nel 2022 (per la Spagna la ...

