Il film che Ettore Scola aveva pensato per Massimo Troisi (Di martedì 12 ottobre 2021) Ettore Scola scrisse un soggetto intitolato “Un drago a forma di nuvola” e con la figlia Silvia e Furio Scarpelli ne ricavò una sceneggiatura che, narrano le cronache, avrebbe dovuto portare ad un film per Gérard Depardieu e Massimo Troisi. Invece il tutto ha portato ad una nuova sceneggiatura scritta da Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto, con il fuoriclasse Ivo Milazzo – che fece del soggetto di Scola una graphic novel – ed ha generato il film – in sala in questi giorni – “Il materiale emotivo”. In una Parigi odierna ma che sembra disegnata come un quartiere parigino in una quinta teatrale c’è Vincenzo (Sergio Castellitto), un libraio che viene tenuto in vita solo dal colloquio con i suoi classici: sua figlia Albertine (Matilda De Angelis) dopo un incidente in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021)scrisse un soggetto intitolato “Un drago a forma di nuvola” e con la figlia Silvia e Furio Scarpelli ne ricavò una sceneggiatura che, narrano le cronache, avrebbe dovuto portare ad unper Gérard Depardieu e. Invece il tutto ha portato ad una nuova sceneggiatura scritta da Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto, con il fuoriclasse Ivo Milazzo – che fece del soggetto diuna graphic novel – ed ha generato il– in sala in questi giorni – “Il materiale emotivo”. In una Parigi odierna ma che sembra disegnata come un quartiere parigino in una quinta teatrale c’è Vincenzo (Sergio Castellitto), un libraio che viene tenuto in vita solo dal colloquio con i suoi classici: sua figlia Albertine (Matilda De Angelis) dopo un incidente in ...

Advertising

teatrolafenice : ??? Come in tutti i film che ognuno di noi possa ricordare, la musica è fondamentale. Immaginate una pellicola senza… - La7tv : Alle 21:15 'City Of Lies - L'ora della Verità' film che narra la storia vera di Russel Poole il detective che venne… - Disney_IT : Scopri la magia che è in te ????? Guarda il nuovo trailer del film Disney #Encanto, al cinema dal 24 novembre! - AseroGiovanna : @soniabetz1 Ho sentito che è della - DariusDeuce11 : @an_to_nel_la Numero di capienza. Non credo che 60mila persone possano entrare nello stesso cinema/teatro a guardar… -