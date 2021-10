Il Fan Club di Rossi continuerà ad esistere anche dopo il ritiro (Di martedì 12 ottobre 2021) Valentino Rossi è uno di più grandi campioni del motorsport che sia mai esistito. In sella alla sua moto ha regalato emozioni indimenticabili agli appassionati delle due ruote, diventando l’idolo di migliaia di persone. Il Fan Club di Rossi, creato proprio per omaggiare il nove volte campione del mondo, continuerà ad esistere anche dopo il ritiro. Johann Zarco e un 2021 che rischia di finire male Il Fan Club di Rossi: quali le parole del fondatore, Flavio Fratesi? Una passione è per sempre, ed è eterno anche chi quella passione te l’ha trasmessa. È il caso di Valentino Rossi che, alla fine di questa stagione 2021, si ritirerà, ma continuerà ad essere il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Valentinoè uno di più grandi campioni del motorsport che sia mai esistito. In sella alla sua moto ha regalato emozioni indimenticabili agli appassionati delle due ruote, diventando l’idolo di migliaia di persone. Il Fandi, creato proprio per omaggiare il nove volte campione del mondo,adil. Johann Zarco e un 2021 che rischia di finire male Il Fandi: quali le parole del fondatore, Flavio Fratesi? Una passione è per sempre, ed è eternochi quella passione te l’ha trasmessa. È il caso di Valentinoche, alla fine di questa stagione 2021, si ritirerà, maad essere il ...

