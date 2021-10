Il dramma di Bianca Atzei e Stefano Corti: il racconto della loro perdita (Di martedì 12 ottobre 2021) Bianca Atzei con un post su instagram racconta il suo dolore e quello del compagno Stefano Corti. Dopo aver atteso tanto tempo ed essersi sottoposti a numerose cure mediche, finalmente attendevano un figlio. La gravidanza di Bianca, tuttavia si è interrotta improvvisamente con un aborto spontaneo. La coppia ha voluto condividere il dispiacere immenso con chi li segue, per dar forza a chi sta vivendo o ha vissuto la stessa situazione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Clizia Incorvaia è incinta: l’annuncio della compagna di Paolo Ciavarro La coppia, che si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip 4, sta insieme da due anni ed è andata a convivere sin da subito Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno coronato il loro amore con un ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 ottobre 2021)con un post su instagram racconta il suo dolore e quello del compagno. Dopo aver atteso tanto tempo ed essersi sottoposti a numerose cure mediche, finalmente attendevano un figlio. La gravidanza di, tuttavia si è interrotta improvvisamente con un aborto spontaneo. La coppia ha voluto condividere il dispiacere immenso con chi li segue, per dar forza a chi sta vivendo o ha vissuto la stessa situazione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Clizia Incorvaia è incinta: l’annunciocompagna di Paolo Ciavarro La coppia, che si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip 4, sta insieme da due anni ed è andata a convivere sin da subito Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno coronato ilamore con un ...

