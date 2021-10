Il delirio di Bettini | «Meloni reticente sul passato | il Pci no» Ma il dirigente dem ha memoria corta

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sostiene Goffredoche «un partito come Fratelli d’Italia, che si candida a governare la nazione, deve imporsi uno sforzo intellettuale e una revisione politica per essere credibile». Il tema, manco a dirlo, è quello frusto del fascismo. Rispetto a cui, argomenta ancora ildem dalle colonne del Manifesto, «la reazione di Giorgiaè del tutto e ambigua e». Una granitica certezza chericava dalla lettura del libro della leader di FdI. Quel che non lo «convince» è che lanon parli «del fascismo storico» sostenendo che «allora neppure era nata e quindi non ne porta alcuna responsabilità». Sembra quasi lapalissiano, ma non per. Che infatti insiste: «Ognuno deve fare i conti con la propria storia e il proprio ...