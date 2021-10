Il ct Davide Cassani e l’addio alla Nazionale di ciclismo: cosa resta di 8 anni alla guida degli Azzurri tra grande popolarità e pochi successi (Di martedì 12 ottobre 2021) Se n’è andato senza sbattere la porta, nonostante un addio non proprio consensuale, con lo stesso modo pacato con cui aveva guidato la Nazionale. Anzi, di più, rappresentato il ciclismo italiano. È finita l’era di Davide Cassani. Otto anni difficili per il movimento delle due ruote: tanto affetto, grande visibilità, qualche rimpianto, pochissime vittorie, almeno quelle che contano. La notizia era nota da mesi, da quando in piene Olimpiadi il nuovo corso federale guidato dal presidente Cordiano Dagnoni aveva fatto capire di avere intenzione di dare una svolta tecnica, anche in segno di discontinuità con il passato: il contratto si è interrotto il 30 settembre, i Mondiali di Leuven sono stati la sua ultima sua corsa da commissario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Se n’è andato senza sbattere la porta, nonostante un addio non proprio consensuale, con lo stesso modo pacato con cui avevato la. Anzi, di più, rappresentato ilitaliano. È finita l’era di. Ottodifficili per il movimento delle due ruote: tanto affetto,visibilità, qualche rimpianto,ssime vittorie, almeno quelle che contano. La notizia era nota da mesi, da quando in piene Olimpiadi il nuovo corso federaleto dal presidente Cordiano Dagnoni aveva fatto capire di avere intenzione di dare una svolta tecnica, anche in segno di discontinuità con il passato: il contratto si è interrotto il 30 settembre, i Mondiali di Leuven sono stati la sua ultima sua corsa da commissario ...

