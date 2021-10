Il Covid-19 non molla. Aifa: su 84 milioni di dosi, 101 mila eventi avversi (85% lievi) (Di martedì 12 ottobre 2021) Crescono, come previsto, i contagi Covid, in leggero aumento rispetto a sette giorni fa, ma sale nettamente (200mila in più rispetto a ieri) anche il numero del tamponi effettuati tant'è che il tasso di positività scende e ritorna sotto l'1%. Cresce il numero dei decessi, mentre va meglio sul fronte della pressione ospedaliera: tornano a calare i ricoveri ordinari e le terapie intensive dopo l'aumento di ieri, dovuto in parte alle poche dimissioni effettuate nel weekend. In estrema sintesi, è quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute.Sono 2.494 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 1.516) e 49 i decessi (ieri sono stati 34). Dall'inizio dell'epidemia il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 4.704.318, mentre da febbraio 2020 si contano 131.384 vittime totali. Sono complessivamente 4.490.388 le ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 ottobre 2021) Crescono, come previsto, i contagi, in leggero aumento rispetto a sette giorni fa, ma sale nettamente (200in più rispetto a ieri) anche il numero del tamponi effettuati tant'è che il tasso di positività scende e ritorna sotto l'1%. Cresce il numero dei decessi, mentre va meglio sul fronte della pressione ospedaliera: tornano a calare i ricoveri ordinari e le terapie intensive dopo l'aumento di ieri, dovuto in parte alle poche dimissioni effettuate nel weekend. In estrema sintesi, è quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute.Sono 2.494 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 1.516) e 49 i decessi (ieri sono stati 34). Dall'inizio dell'epidemia il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 4.704.318, mentre da febbraio 2020 si contano 131.384 vittime totali. Sono complessivamente 4.490.388 le ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quindi a chi non si vaccina dobbiamo pagare le eventuali cure, le eventuali ospedalizzazioni, le cure per eventuale… - ladyonorato : Comunque la si pensi, se non avessimo avuto vagonate di menzogne su efficacia e sicurezza dei vaccini Covid con sis… - Adnkronos : #Covid Italia, Crisanti contesta i numeri: '#Contagi troppo bassi, dovremmo averne di più'. - Sbisolo : RT @FNOMCeO: Oltre 4,5 milioni di italiani hanno contratto il Covid-19, e oltre 45 milioni di italiani hanno già detto di sì alla vaccinazi… - CRIXVIBEZ : RT @fetusIouist: covid porca madonna hai rotto il cazzo non riesco a respirare con la mascherina ce che due coglioni -