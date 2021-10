Il consiglio regionale della Puglia approva mozione per lo scioglimento di forza nuova Il provvedimento è passato all'unanimità (Di martedì 12 ottobre 2021) Il consiglio regionale della Puglia, al termine di un lungo dibattito, ha approvato all’unanimità (39 voti favorevoli su 39 presenti) una mozione con cui chiede al governo Draghi e al Parlamento di sciogliere le associazioni di stampo fascista applicando la legge Scelba. “Tutte le istituzioni sono impegnate a denunciare e a condannare ogni forma di violenza che non solo si ponga in maniera lesiva delle norme costituzionali- recita la mozione-, ma violi i principi e i valori fondamentali a cui tutto il nostro ordinamento si ispira”. La massima assise regionale, inoltre, ha espresso la solidarietà alla Cgil, “da sempre impegnata nella tutela dei diritti e della democrazia, agli agenti delle forze dell’ordine e agli ... Leggi su noinotizie (Di martedì 12 ottobre 2021) Il, al termine di un lungo dibattito, hato all’(39 voti favorevoli su 39 presenti) unacon cui chiede al governo Draghi e al Parlamento di sciogliere le associazioni di stampo fascista applicando la legge Scelba. “Tutte le istituzioni sono impegnate a denunciare e a condannare ogni forma di violenza che non solo si ponga in maniera lesiva delle norme costituzionali- recita la-, ma violi i principi e i valori fondamentali a cui tutto il nostro ordinamento si ispira”. La massima assise, inoltre, ha espresso la solidarietà alla Cgil, “da sempre impegnata nella tutela dei diritti edemocrazia, agli agenti delle forze dell’ordine e agli ...

Advertising

zazoomblog : Il Consiglio regionale della Puglia approva mozione per lo scioglimento di Forza Nuova Il provvedimento è passato a… - zazoomblog : Il Consiglio regionale della Puglia approva mozione per lo scioglimento di Forza Nuova Il provvedimento è passato a… - zazoomblog : Il Consiglio regionale della Puglia approva mozione per lo scioglimento di Forza Nuova Il provvedimento è passato a… - bari_times : 'Il Governo sciolga le associazioni di matrice fascista': il Consiglio regionale approva mozione all'unanimità… - egidio_gialdini : L’Assemblea Regionale ha approvato la mozione CIFARELLI con cui “si impegna la Giunta a ripristinare l’impostazione… -