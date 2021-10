Il Caso Potenzoni | papà Francesco ospite a Oggi è un altro giorno racconta la scomparsa del figlio | ' Non mi arrendo'

(Di martedì 12 ottobre 2021) 'Non mi': sono le parole piene di forza di, padre di Daniele , il 37enne scomparso a Roma il 10 giugno 2015 mentre si stava recando in udienza dal Papa con un gruppo ...

Advertising

laHantucci : RT @Einaudieditore: Federica Sciarelli e Francesco Potenzoni presentano IL CASO POTENZONI con @VeltroniWalter venerdì 8 ottobre a Roma alle… - LaFeltrinelli : RT @Einaudieditore: Federica Sciarelli e Francesco Potenzoni presentano IL CASO POTENZONI con @VeltroniWalter venerdì 8 ottobre a Roma alle… - BertaIsla : RT @Einaudieditore: Federica Sciarelli e Francesco Potenzoni presentano IL CASO POTENZONI con @VeltroniWalter venerdì 8 ottobre a Roma alle… - comemusica : RT @Einaudieditore: Federica Sciarelli e Francesco Potenzoni presentano IL CASO POTENZONI con @VeltroniWalter venerdì 8 ottobre a Roma alle… - alicelbafico : RT @Einaudieditore: Federica Sciarelli e Francesco Potenzoni presentano IL CASO POTENZONI con @VeltroniWalter venerdì 8 ottobre a Roma alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Potenzoni

IL GIORNO

Sul, papà Francesco ha scritto un libro intitolato 'Il' in cui chiede giustizia e verità. 'Lascio il mio cellulare sempre acceso - conclude Francesco tra le lacrime - . Immagino ...La Sciarelli non nasconde di essersi spesso sentita coinvolta nei casi raccontati, nello specifico ricorda ilinsoluto di Daniele, ragazzo autistico scomparso a Roma il 10 giugno del ...«Non mi arrendo»: sono le parole piene di forza di Francesco Potenzoni, padre di Daniele, il 37enne scomparso a Roma il 10 giugno 2015 mentre si stava ...A Oggi è un altro giorno il padre di Daniele Potenzoni confida le sue lacrime al buio ma deve essere duro per trovare suo figlio ...