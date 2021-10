Il caso - Insigne fa infuriare i tifosi del Napoli - Top News (Di martedì 12 ottobre 2021) Gazzetta dello sport e il Mattino sparano la semi - rottura di Insigne col Napoli. Si legge I fan azzurri sono furibondi: c'è chi se la prende col giocatore ('Se fosse vero, sarebbe da mandare in ... Leggi su sportevai (Di martedì 12 ottobre 2021) Gazzetta dello sport e il Mattino sparano la semi - rottura dicol. Si legge I fan azzurri sono furibondi: c'è chi se la prende col giocatore ('Se fosse vero, sarebbe da mandare in ...

Advertising

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #12ottobre: 'Insigne caso Inter-nazionale', 'Barella vuole di più', 'Compr… - capuanogio : Tra le possibili destinazione per #Insigne in caso di mancato rinnovo con il #Napoli c'è anche al #MLS. Intermediar… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? INSIGNE CASO INTERNAZIONALE Le notizie ?? - UnoJuventinoaNa : #Rassegnastampa del #12Ottobre #Gazzetta - #Insigne caso internazionale #Corrieredellosport - #Barella vuole di… - ilnonnosimpson : RT @capuanogio: Tra le possibili destinazione per #Insigne in caso di mancato rinnovo con il #Napoli c'è anche al #MLS. Intermediari hanno… -