Il caso di Andrea Soldi, morto dopo un TSO: cosa era successo (Di martedì 12 ottobre 2021) Andrea Soldi, un 45enne di Torino è morto il 5 agosto del 2015 in seguito a una procedura di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Soldi era malato di schizofrenia e da mesi aveva interrotto le cure: suo padre, a quel punto, aveva richiesto alle autorità di eseguire un TSO, cioè un prelievo "forzato" di un paziente che soffre di malattia mentale che per qualche ragione rifiuta di curarsi, causando un pericolo per la sicurezza proprie e delle altre persone. Da settimane diversi testimoni che hanno assistito al TSO di Soldi hanno raccontato che è stato eseguito in maniera eccessivamente rude, mentre i tre vigili urbani che l'hanno eseguito si sono difesi spiegando di avere agito nel rispetto delle procedure.

