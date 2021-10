Il caso del poliziotto in maglietta che pesta un manifestante, spiegato | VIDEO (Di martedì 12 ottobre 2021) Le immagini delle violenze a Roma hanno fatto il giro del mondo. Perché oltre all’assalto alla sede della CGIL, anche il comportamento di alcuni agenti addetti alla sicurezza delle strade della capitale sono finiti nel mirino delle critiche e, ora, delle valutazioni sul loro comportamento. È il caso del poliziotto che ha pestato un manifestante, nonostante fosse stato immobilizzato a terra dai suoi colleghi. The Italian police have been studying the Australian way for stopping COVID. pic.twitter.com/ljQoCgbrBb — Aaron Ginn (@aginnt) October 9, 2021 poliziotto che ha pestato il manifestante a Roma si è presentato in Questura Questo filmato è stato condiviso migliaia di volte sui social, per denunciare quanto accaduto per le vie della capitale. L’uomo calvo e in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Le immagini delle violenze a Roma hanno fatto il giro del mondo. Perché oltre all’assalto alla sede della CGIL, anche il comportamento di alcuni agenti addetti alla sicurezza delle strade della capitale sono finiti nel mirino delle critiche e, ora, delle valutazioni sul loro comportamento. È ildelche hato un, nonostante fosse stato immobilizzato a terra dai suoi colleghi. The Italian police have been studying the Australian way for stopping COVID. pic.twitter.com/ljQoCgbrBb — Aaron Ginn (@aginnt) October 9, 2021che hato ila Roma si è presentato in Questura Questo filmato è stato condiviso migliaia di volte sui social, per denunciare quanto accaduto per le vie della capitale. L’uomo calvo e in ...

