Il calendario Lavazza 2022 punta sull’arte per passare all’azione E cambiare il mondo

(Di martedì 12 ottobre 2021) «I can change the world», dalla teoria dei valori. Il nuovocelebra sei attivisti, anzi «artivisti», ciascuno dei quali costruisce ogni giorno un ponte virtuoso fra la propria attività e le sfide che ilsi trova a dover affrontare, su tutte quelle climatiche e dei diritti umani. Il gruppo ha presentato il nuovo lavoro a Firenze, nella storia di Palazzo Vecchio e nel corso dei The Renaissance Awards organizzati da Eco-Age, agenzia internazionale per lo sviluppo di strategie di business sostenibili. Nei dodici mesi si susseguono le vicende di sei protagonisti molto diversi tra loro per età, per cultura, per provenienza geografica ma accomunati da storie personali molto potenti e dalla capacità di rappresentare in forma artistica – musica, danza, land art, design – ...

Il nuovo2022 si chiama 'I can change the world', lo firma Emmanuel Lubezki L'edizione 2022 vuole sottolineare la forza della natura che stiamo mettendo in pericolo. E attraverso l'esempio ...Sei uomini e donne attivi in campo sociale e ambientale fotografati dal tre volte premio Oscar Emmanuel 'Chivò Lubezki : è il2022, intitolato ' I can change the world ', e presentato a Firenze in occasione della cerimonia dei The Renaissance Awards. Da sinistra Francesca, Livia Firth, Emmanuel ...Sei uomini e donne attivi in campo sociale e ambientale, fotografati dal tre volte premio Oscar Emmanuel 'Chivo' Lubezki: è il Calendario Lavazza 2022, intitolato I can change the world, presentato a ...Sono loro i 6 “artivisti” ritratti da uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema, il tre volte Premio Oscar Emmanuel Lubezki, per la nuova edizione del Calendario Lavazza 20 ...